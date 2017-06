Niinistö Ilta-Sanomatele: Eestit ei rünnata

Soome president Sauli Niinistö tõrjus usutluses ajalehele Ilta-Sanomat spekulatsioone, et Venemaa võib Eestit rünnata, avaldades arvamust, et see tähendaks vastasseisu NATO ja Venemaa vahel, mida kumbki osapool ei soovi.

„Te peate mõistma, et kui Eestis või Baltikumis puhkeks sõda, hõlmaks see ka NATOt. Kui Venemaa ja NATO on vastakuti, ei usu ma, lähtudes härrasmeeste kokkuleppest, et sõda käiks ainult Eesti või Baltikumi aladel. See tähendaks väga laiaulatuslikku sõjategevust,“ ütles Niinistö. „Tegelik küsimus on otseloomulikult, kas Soome aitab NATOt, et aidata Eestit. Kõik see on teoreetiline. Ma kordan: ma ei usu, et me kunagi selleni jõuame.“

Eelmisel kuul pärast ajalehe Iltalehti selleteemalist artiklit puhkes põhjanaabrite juures avalik arutelu, kas Soome oleks valmis sõjaolukorras Eestile appi tulema.

Erinevalt Eestist ei kuulu Soome NATOsse.