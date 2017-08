Niinistö adresseeris Turu rünnaku järel sisserändemuret

Soome president Sauli Niinistö ütles nädalavahetusel avalduses Turu terrorirünnaku järel, et rahval tuleb mõelda, kuidas juhtunule vastata.

Niinistö tunnistas, et esimese terrorirünnaku järel on soomlased silmitsi uue olukorraga, mis viitab sellele, et riik on osa ülejäänud maailmast, seda nii heas kui halvas, vahendab uudisteagentuur STT.

„Turu on sellega osa pikast ahelast, mis on jõunud meieni paljude riikide ja linnade kaudu,“ tõdes ta.

Ta adresseeris ka sisserännet, millega kaasneda võiva üle hakati sel nädalal tõsisemalt diskuteerima.

„Arutelud sisserände üle on olnud keerulised juba varem,“ tunnistas president, hinnanguid jagamata. „Immigratsioon äratab tugevaid tundeid, nii selle poolt kui ka vastu.“

Niinistö sõnul on kõigil õigus öelda selles oma sõna, kuid öelduga kaasneva üle tuleb ühtlasi mõtelda. „Meil on vabadus oma seisukoht teatavaks teha, aga me peame vastutama ka selle eest, milleni meie öeldu võib viia,“ rõhutas ta.

Soome peaminister Juha Sipilä keeldus Iltalehti teatel laupäeval vastamast küsimusele, kas terrorirünnakul võis olla seos riigi varjupaigataotlejate poliitikaga. Ta märkis, et juurdlust juhtunuga seoses alles alustati, mistõttu tuleb hoiduda ennatlikest järeldustest.