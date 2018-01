Nigel Farage: virisemise ja vingumise lõpetamiseks võib vaja minna teist Brexiti-referendumit

Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endine juht ja Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise üks peamisi eestvedajaid Nigel Farage teatas, et riik võib vajada ka teist Brexiti-referendumit.

Farage ütles, et teisel referendumil oleks rahva toetus Euroopa Liidust lahkumisele palju suurem ning see paneks selle asja paika terveks põlvkonnaks, vahendab Daily Telegraph.

Farage’i sõnul võib 2016. aasta 23. juuni referendumi kordamine olla ainus viis, et lõpetada Euroopa Liitu jääda soovijate „virisemine ja vingumine” esimese referendumi tulemuse üle. Siis toetas Brexitit 52 ja selle vastu oli 48 protsenti valimas käinutest.

Peaminister Theresa May on varem öelnud, et teine referendum õõnestaks usaldust demokraatia vastu ja kujutaks endast Briti rahva reetmist.

„Minu meel on selle kõige kohta tegelikult muutumas. Mis on kindel, on see, et Cleggid, Blairid ja Adonised ei anna mitte kunagi alla. Nad jätkavad virisemist ja vingumist ja oigamist läbi kogu selle protsessi. Nii et võib-olla, ainult võib-olla jõuan ma sellise mõtte juurde, et meil peaks olema teine referendum EL-i liikmelisuse üle... kui te just ei taha erinevate valikutega referendumit, mis inimesi segadusse ajaks. Ma arvan, et kui meil oleks teine referendum EL-i liikmelisuse üle, teeksime me sellele lõpu terveks põlvkonnaks. Protsent, mis hääletaks järgmisel korral lahkumise poolt, oleks väga palju suurem, kui oli eelmises voorus. Ja me võime lihtsalt kogu selle asja ära lõpetada. Ja Blair võib kaduda täielikku tundmatusse,” lausus Farage.

Downing Street tõrjus teise referendumi mõtte kohe. „Meil ei tule teist referendumit,” ütles May ametlik pressiesindaja.

Endine leiboristist peaminister Tony Blair, endine liberaaldemokraatide juht Nick Clegg ja leiboristist lordide koja liige Lord Adonis on olnud Brexiti häälekad kriitikud.