Nigeerias hukkus rünnakutes küladele 86 inimest

Nigeeria keskosas Barikin Ladi piirkonnas hukkus üleeile põllupidajate külades 86 inimest. Viga sai veel kuus, 50 elamut põles maha.

Piirkonnas vältab pikemat aega heitlus maa ja ressursside nimel ja hukkunud on tuhandeid. Juhtunu arvatav põhjus ongi karjakasvatajate rünnakud.

Põllupidajate ja karjakasvatajate vägivaldsed konfliktid tõotab kujuneda Nigeeria suurimaks julgeolekuohuks.

Plateau osariigi valitsus seadis rünnaku järel sisse liikumispiirangud kolmes piirkonnas, et korda säilitada.

Järgmises veebruaris toimuvaid presidendi- ja parlamendivalimised, nii et praegune president Muhammadu Buhari on sunnitud ilmselt kiiresti tegutsema, et olukord kuidagi kontrolli alla saada.