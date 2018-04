Nicaragua president loobus 26 inimelu nõudnud rahutuste järel sotsiaalkindlustuse reformist

Nicaragua president Daniel Ortega tühistas eile muudatused riigi sotsiaalkindlustussüsteemis, mis kutsusid esile rahutused, mille tagajärjel on alates kolmapäevast hukkunud 26 inimest.

Reform oleks pidanud korrastama Nicaragua probleemides sotsiaalkindlustussüsteemi toetuste kahandamise ja maksude suurendamisega, vahendab NBC News.

Inimõiguslaste sõnul on mitmeid päevi kestnud rahutuste käigus hukkunud 26 inimest. Pealinnas Managuas on rüüstatud kümneid poode.

„Vägivallaintsidendid, mis on aset leidnud, on kahetsusväärsed,” ütles Ortega eile õhtul televisioonis esinedes ja lisas: „Me ei saa lubada kaost, kuritegusid ja rüüstamist. Me ei saa seda lubada.”

Facebooki otse-eetris hukkus tulistamises näiteks ajakirjanik Ángel Gahona.

„Me oleme tänavatel palumas Ortegal ja tema naisel lahkuda. See on juba läinud sotsiaalkindlustuse küsimusest kaugemale. Siin on olnud hukkunuid, haavatuid ja ta isegi ei vabanda oma tapmiste ega inimeste metsiku represseerimise eest,” ütles üks tuhandetest meeleavaldajatest Mauri Hernández.

Hommikul saadeti sõjavägi Managuast põhjas asuvasse Esteli linna, mis on olnud meeleavalduste üks peamisi keskusi, et aidata politseil meeleavaldajad laiali ajada.

Meeleavaldajate represseerimise mõistis hukka Nicaragua piiskoppide katoliiklik konverents ja kutsus valitsust neid kuulama ja sotsiaalkindlustuse alastest muudatustest loobuma.