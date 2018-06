Nicaragua kriis leidis pärast nädalaid verevalamist lahenduse

Nicaragua valitsus ja opositsioonirühmad nõustusid sõlmima vaherahu pärast 170 inimelu nõudnud veresauna.



Otsuse kohaselt luuakse tõekomisjon ning riiki lubatakse rahvusvahelised uurijad. Reedeseid rahukõnelusi viis läbi katoliku kirik, vahendab uudistekanal BBC.

Protestid leidsid aset 19.aprillil, kui president Daniel Ortega valitsus planeeris kärpida pensione ning sotsiaalprogramme. Kuigi kärpimisplaan praagiti kavast välja, kasvasid meeleavaldused Ortega-vastaseks ning tuhanded inimesed tulid tänavatele.

Riigiametnikud, opositsioonigrupid ning katoliku vaimulikud nõustusid, et vaja on kohest vägivalla ning ähvarduste lõppu. Lisati, et tõekomisjon uurib igat surma ning vägivallaakti ja leiab süüdlased.

ÜRO Inimõiguste ülemvolinik ja Euroopa Liidu esindajad kutsutakse koos kohalike inimõiguste organisatsioonidega appi juhtumeid uurima. Võtmerolli etendab ka kohalik katoliku kirik.

Vaatamata leppele on BBC teatel stabiilse rahuni veel pikk tee. Eelmisel kuul leidsid kohalikud inimõiguste organisatsioonid, et protestidel rikuti laialt inimõiguseid, sest riigi turvaüksused kasutasid liigset jõudu meeleavaldajate vastu. Nicaragua välisministeerium salgab teateid liigse jõu kasutamisest, nimetades neid subjektiivseteks.