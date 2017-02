Newsweek: üks Balti riik kogub luureandmeid president Trumpi kaaskonna kohta

Ajakiri Newsweek kirjutab, et üks Balti riikidest kogub luureandmeid USA presidendi Donald Trumpi Valge Maja ametnike ja tema äriettevõtte Trump Organization juhtivtöötajate kohta, sest on mures, et USA Venemaa-poliitika muutumine võib ohustada tema suveräänsust. Newsweek vihjab selle riigi valitsusega otsesidemeid omavale allikale.

Newsweeki teatel on Balti riik luureandmeid kogunud vähemalt alates eelmise aasta augustist ning on jälginud Trump Organizationi juhtivtegelasi, kes on reisinud Euroopas.

Kuigi midagi sobimatut ei ole avastatud, alustas see Balti riik Newsweeki teatel ka USA riigisekretäri Rex Tillersoni ja tema pikaaegse isikliku sõbra, naftafirma Rosneft juhi Igor Setšini suhete uurimist. Setšin oli Tillersoni peamine äripartner, kui Tillerson töötas naftafirma Exxon Mobil tegevjuhina, ning ta on Venemaal mõjuvõimas tegelane, kellel on föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) taust ja kes on töötanud presidendiadministratsiooni asejuhina, kellele alluvad julgeolekuteenistused, kirjutab Newsweek.

„Setšini võim tuleneb tema suhetest Putiniga,“ öeldakse USA välisministeeriumi 2008. aasta telegrammis, mis saadeti Moskva saatkonnast. „Presidendiadministratsiooni asejuhina, kes vastutab julgeolekuteenistuste eest, ei olnud kahtlustki Setšini võimus. Teda peeti laialdaselt Putini siseringi väga mõjukaks liikmeks, võib-olla isegi kõige mõjukamaks, vajaliku FSB taustaga, et edendada presidendi (ja tema enda) agendat.“

„See mõju ja roll, mida Setšin võib mängida Venemaale suurema võimu saamisel naftamüügi kaudu, kui Trumpi administratsioon sanktsioonid kaotab, on see, mis muutis ta Balti riigi Tillersoni kohta käiva luureuuringu peamiseks sihtmärgiks. Samas Ameerikas nime Setšin isegi ei mainitud Tillersoni ametisse kinnitamise kuulamistel senati ees,“ kirjutab Newsweek.