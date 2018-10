New York Times: Trump aitas oma vanematel miljonite dollarite väärtuses maksudest kõrvale hoida

„Ma olen andnud New York City finantsametile korralduse uurida viivitamatult maksu- ja elamumajandusrikkumisi ning teha koostööd New Yorgi osariigiga, et teha kindlaks, kas asjassepuutuvad maksud on makstud,” teatas New Yorgi linnapea Bill de Blasio Twitteris.

New Yorgi osariigi maksu- ja finantsameti esindaja James Gazzale ütles varem, et amet vaatab New York Timesi artiklis esitatud süüdistused üle ja järgib hoolikalt kõiki uurimisliine.

USA maksuamet IRS esialgu ei kommenteerinud.

New York Times kirjutas maksuekspertidele viidates, et on ebatõenäoline, et Trump seisaks silmitsi kriminaalsüüdistuse esitamisega, sest juhtumid on aegunud. Tsiviiltrahvidele maksupettuse eest aegumistähtaega aga ei ole.