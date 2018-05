New York Times kirjutas, kuidas ameeriklased purustasid Süürias Vene palgasõdurite üksuse

USA väed olid tihti kontaktis Vene relvajõududega Süürias ja hoiatasid ähvardava rünnaku eest. New York Timesi teatel eitasid venelased, et kõnealune vägi on nende juhtimise all, kuigi ameeriklased kuulsid, et selle raadioside on venekeelne.

Ameeriklaste sõnul oli suur osa ründajatest Vene palgasõdurid, ilmselt ettevõtte Wagner võitlejad.

Conoco gaasivälja kaitses umbes 30 USA eriüksuste rohelised baretid ja Rangers sõdurit koos kurdi ja araabia võitlejatega.

Umbes 30 kilomeetri kaugusel asus teine tugipunkt, kus oli veel USA sõdureid.

Rünnak algas 7. veebruari õhtupimeduses. Ründajatel oli üle 500 võitleja ja 27 sõidukit, sealhulgas tanke ja jalaväe lahingumasinaid.

Conoco tugipunkti tulistati tankidest, raskesuurtükkidest ja granaadiheitjatest. Ameeriklased üritasid esimese 15 minuti jooksul panna Vene relvajõude veel andma käsku rünnaku lõpetamiseks, kuid see ei õnnestunud.

Kohale telliti õhutoetus. New York Timesi teatel koosnes see droonidest Reaper, varghävitajatest F-22, hävitajatest F-15E, pommitajatest B-52, tuletoetuslennukitest AC-130 ja ründekopteritest AH-64 Apache.

Järgmise kolme tunni jooksul tampisid lennukid koos merejalaväe raketiheitjatega ründajate jõud ribadeks.

Kohale saabus ka 16-meheline abijõud lähedasest tugipunktist. Maavägi avas tule sõidukid maha jätnud rünnanud palgasõdurite pihta. Umbes tunnise lahingu järel alles jäänud ründajad taganesid. Hiljem jälgisid ameeriklased, kuidas süürlased ja palgasõdurid käisid langenuid ära viimas.

USA luureametnike sõnul olid ründajad ettevõtte Wagner leival. Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim kasutab palgasõdureid nafta- ja gaasiväljade hõivamiseks ja kaitsmiseks. Vastutasuks saavad palgasõdurid osa nende tulust. Seetõttu näis ka Conoco hõivamine venelastele tulusa ärivõimalusena.

Lääne allikate sõnul on palgasõduritel kontakt Venemaa ametlike relvajõududega Süürias, kuigi Venemaa väidab, et tema väed lahingus ei osalenud.

Kreml on autasustanud Wagneri juhtkonda ja palgasõdureid õpetatakse teadete kohaselt välja armee baasides.