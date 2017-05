New Yorgis Times Square'il sõitis auto rahva hulka: vähemalt kümme inimest sai viga

Kiirust ületav auto sõitis täna õhtul USAs New Yorgis Times Square'il kõnniteele, vahendab Reuters.

Teatavasti on tegu NY turistimekega, kus ei leia pea ruutmeetritki vaba pinda. Seal lähedal asub ka Donald Trumpile kuuluv Trump Tower.

Reuters kirjutab, et politsei on piirkonna ümber piiranud. Pealtnägija sõnas, et vähemalt kümme inimest vajas sündmuskohal arstiabi.

Sky Newsi andmetel sai üks inimene sai surma ja vigastatuid on 13.

CBS Newsi admetel on vigastatuid 20. New Yorgi politsei kinnitas CBS-ile, et intsidendil puudub seos terrorismiga. Pealtnägijate teatel sõitis auto kiirusega 50 km/h ja väga rahvarohkel Times Square'il on nii suur sõidukiirus haruldane.

Väidetav auto juht peeti kinni.

Person arrested at the scene of Times Square crash https://t.co/PFHQmGQk9q

— Connor Sephton (@ConnorSephton) May 18, 2017

Otsevideo sündmuskohalt: