New Yorgis Hudsoni jõest leitud kahe naise kokkuköidetud surnukehad kuuluvad õdedele Saudi Araabiast

16-aastane Tala Farea ja 22-aastane Rotana Farea on varem elanud Virginia osariigis Fairfaxis, teatas politsei. Noorem õde Tala kuulutati kadunuks 24. augustil, selgub kadunud ja ärakasutatud laste riikliku keskuse andmetest. Õed olid tudengid, kes saatsid oma venda Washingtonis, teatas Saudi Araabia konsulaat New Yorgis eile Twitteris, vahendab ABC News.

Õdede surma ei ole veel kuulutatud mõrvaks ja politsei teatas, et ei ole selge, millal nad New Yorki saabusid või miks nad seal olid. New Yorgi uurijad on sõitnud Virginiasse, et otsida seal võimalikke niidiotsi. Uuritakse ka nende varasemat elu.

Kahe naise surnukehad uhuti kaldale Manhattani Upper West Side’is 24. oktoobril. Need olid toruteibiga kokku köidetud.

Surnukehi nägi juhuslik mööduja ja teavitas leiust võime. Õed leiti jõe äärest kividelt täielikult riietatutena. Ilmselgeid vigastuste jälgi surnukehadel ei olnud.