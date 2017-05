New Yorgi Times Square’il rahva hulka sõitnud mees „kuulis hääli“

Mees, kes sõitis New Yorgis Times Square’il rahva hulka, tappes ühe naise ja vigastades 22 inimest, ütles, et „kuulis hääli“, teatasid õiguskaitseorganite allikad.

26-aastane USA mereväe veteran Richard Rojas, kes on varem kaks korda joobes autojuhtimise eest vahistatud, ütles allikate teatel veel, et arvestas sellega, et sureb, vahendab BBC News.

Reutersi teatel hüüdis mees pärast vahistamist: „Te peaksite mind tulistama! Ma tahtsin neid tappa.“

Hukkunud naine oli vaid 18-aastane Alyssa Elsman, kes oli tulnud New Yorki koos perega Michigani osariigist. Tema 13-aastane õde sai vigastada.

Politsei usub, et Rojas oli tarvitanud sünteetilist marihuaanat, mida tuntakse nime all K2, teatas ABC News.