New Yorgi rünnaku kahtlusalusele esitati terrorisüüdistused, Trump nõudis surmanuhtlust

Pärast 9/11 New Yorgi ohvriterohkeima terroriakti kahtlusalusele Saifullo Saipovile esitati föderaalsüüdistus terrorismikuritegudes teisipäeval toimunud rünnaku eest, milles hukkus kaheksa inimest. USA president Donald Trump nõudis talle surmanuhtlust.

29-aastasele usbekile Saifullo Saipovile, kes elas New Jerseys, esitati süüdistus materiaalse toetuse andmises Islamiriigile, vägivallas ja mootorsõiduki hävitamises, teatas New Yorgi lõunaringkonna tegevprokurör Joon H. Kim, vahendab CNN.

President Trump ütles, et Saipov tuleks hukata.

„NYC terrorist oli rahul, kui palus riputada oma haiglapalati seinale ISIS-e lipu. Ta tappis 8 inimest, vigastas raskelt 12. PEAKS SAAMA SURMANUHTLUSE!” kirjutas Trump eile õhtul Twitteris.

Saipov ütles uurijatele, et teda innustasid Islamiriigi videod, eriti üks, milles esineb Islamiriigi juht Abu Bakr al-Baghdadi, öeldakse föderaalsüüdistuses.

Kahtlusalune otsustas rünnaku läbi viia, et „tekitada maksimaalset kahju tsiviilisikute vastu” ning valis spetsiaalselt halloweeni, „sest uskus, et selle püha puhul on tänaval rohkem tsiviilisikuid”, öeldakse süüdistuses.

Saipov alustas rünnaku kavandamist aasta tagasi ja otsustas kaks kuud tagasi kasutada pikapit. Ühes Saipovi telefonis, mille võimud läbi vaatasid, oli umbes 90 videot, millest paljud näivad olevat Islamiriigiga seotud propaganda. Telefonis oli ka ligi 4000 pilti, millest paljud olid samuti Islamiriigi propaganda, teatas USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) süüdistuses.

Saipov sõitis renditud pikapiga üsna tiheda liiklusega jalgrattateele vaid mõne kvartali kaugusel Maailma Kaubanduskeskusest teisipäeva pärastlõunal. Kaheksa inimest sai surma ja üle tosina vigastada. Saipov rammis lõpetuseks koolibussi, astus autost välja, käes relvataolised esemed, ja politsei tulistas teda.

Politsei teatel järgis Saipov rünnakut toime pannes Islamiriigi mängureegleid, mida võib leida sotsiaalmeediast.

Saipov tuli USA-sse 2010. aastal Diversity Immigrant Visa Program’i alusel, millega antakse aastas kuni 50 000 isikule rohelise kaardi viisa.

Saipov ei olnud üheski USA valitsuse jälgimisnimekirjas, teatasid kaks juurdlusega tuttavat isikut CNN-ile.

Veidi üle kuue kuu tagasi hakkas Saipov pakkuma Uberi teenust New Jerseys. Ta läbis sellega seoses taustakontrolli. Mingeid kaebusi ei ole olnud.

Tunde pärast rünnakut teatas president Trump Twitteris, et on andnud sisejulgeolekuministeeriumile korralduse karmistada veelgi juba niigi äärmuslikku taustakontrolli programmi.

Eile meediale esinedes nimetas Trump kahtlusalust „loomaks” ja ütles, et kavatseb alustada protsessi selle programmi lõpetamiseks, mille raames Saipov USA-sse tuli.