New Yorgi prokuratuur süüdistab Trumpi ja tema kolme vanemat last heategevusfondi vahendite riisumises

Hageja väitel kasutas Trump heategevusfondi vahendeid iseenda, oma golfiklubi ja hotelli kulude rahastamiseks vähemalt viiel korral, jättes kahel korral nõutavad maksud tasumata. Samuti suunati fondi Iowas toimunud heategevusüritusel saadud 2,8 miljonit dollarit Trumpi valimiskampaaniasse ja selle käsutamist ei kontrollinud enam fondi töötajad, vaid kampaaniajuht Corey Lewandowski. Esitatud tõendite seas on Lewandowski saadetud e-kirjad.

In violation of state and federal law, senior Trump campaign staff, including Campaign Manager Corey Lewandowski, dictated the timing, amounts, and recipients of grants by the Foundation to non-profits. pic.twitter.com/7MnLbwDqlY

Trump reageeris hagile Twitteris, nimetades seda demokraatide sobinguks ja lubades, et keeldub sedapuhku kokkuleppemenetlusest.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...