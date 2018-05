New Yorgi peaprokurör astus nelja naise kallal vägivallatsemise süüdistuste tõttu tagasi

USA New Yorgi osariigi peaprokurör Eric Schneiderman teatas oma tagasiastumisest seoses teadetega, et ta on vägivallatsenud nelja naise kallal.

„On olnud minu suur au ja eesõigus teenida peaprokurörina New Yorgi osariigi inimeste heaks,” ütles Schneiderman kohaliku aja järgi esmaspäeva õhtul, vahendab ABC News. „Viimaste tundide jooksul on minu vastu esitatud tõsised süüdistused, mille ma kindlalt vaidlustan. Kuigi need süüdistused ei ole seotud minu professionaalse tegevusega ega ametkonna tööga, takistavad need praktikas mul ametkonna töö juhtimist sellel kriitilisel ajal. Seetõttu astun ma ametist tagasi tööpäeva lõpus 2018. aasta 8. mail.”

Schneidermani neli endist naistuttavat, kellest kaks esinesid oma nime all – Michelle Manning Barish ja Tanya Selvaratnam – ütlesid ajakirjale New Yorker, et Schneider vägivallatses nende kallal pärast joomist ja tihti voodis.

Naised ei pöördunud politsei poole, kuid otsisid arstiabi.

„Pärast seda, kui ma sain teada, et peaprokurör Schneiderman on kuritarvitanud teisi naisi samal viisil palju aastaid enne mind, mõtlesin ma, kes on järgmine, ja teadsin, et midagi tuleb ette võtta,” ütles Selvaratnam oma avalduses. „Niisiis otsustasin ma tulla avalikkuse ette nii selleks, et kaitsta naisi, kes võivad temaga tulevikus suhtesse astuda, kui ka selleks, et suurendada teadlikkust intiimpartneri vägivalla teema ümber.”

Schneiderman eitab naiste kallal vägivalla kasutamist.