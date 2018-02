New Yorgi osariik kaebas filmiprodutsent Weinsteini ja tema ettevõtte seksuaalse ahistamise eest kohtusse

New Yorgi peaprokurör esitas eile süüdistuse Weinstein Companyle ja filmiprodutsent Harvey Weinsteinile, kellele pannakse süüks aastaid kestnud seksuaalset ahistamist ja sobimatut käitumist.

Miramaxi stuudio kaasasutaja Weinstein oli üks Hollywoodi mõjukamaid mehi, enne kui enam kui 70 naist süüdistasid teda seksuaalsetes väärtegudes, sealhulgas vägistamises. Weinstein eitab igasugust vastastikuse nõusolekuta seksi ning tema advokaat ütles, et paljud süüdistustest osutuvad alusetuteks, vahendab Reuters.

Tsiviilhagis väidetakse, et Weinstein Company juhid ei suutnud korduvalt töötajaid Weinsteini eest kaitsta, teatas New Yorgi peaprokurör Eric Schneiderman. Hagis nimetatakse ka Weinsteini venda Bobi, kes on ettevõtte kaasasutaja.

Stuudio on pidanud müügiläbirääkimisi grupi investoritega, keda juhib president Barack Obama administratsiooni ametnik Maria Contreras-Sweet, kuid Schneidermani hagi pani läbirääkimised ootele, teatasid asjaga kursis olevad allikad.

Schneiderman ütles, et esitas ettevõtte kohta kaebuse eile osaliselt seetõttu, et teatati, et müük on kohe toimumas.

Loe veel

„Weinstein Company igasugune müük peab tagama, et ohvrid saavad hüvitist, töötajaid kaitstakse edasiliikumisel ning toimepanijad ega kaasaaitajad ei rikastu ebaõiglaselt,” ütles Schneiderman.

New Yorgi osariik taotleb teadmata summas kahjutasu ja trahve.

Hagis väidetakse, et 65-aastane Weinstein ahistas seksuaalselt töötajaid ja kuritarvitas naisi aastaid. Weinstein Company juhte, sealhulgas kaastegevjuhti Bob Weinsteini süüdistatakse tegevusetuses vaatamata sellele, et neile esitati korduvalt usutavaid tõendeid Weinsteini seksuaalse ahistamise ja muude väärtegude kohta.