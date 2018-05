New Yorgi kohtunik käskis 30-aastasel pojal vanemate juurest välja kolida

New Yorgi kohtunik andis eile 30-aastasele mehele käsu vanemate juurest välja kolida. Vanemad olid mehe lahkumisest keeldumise eest kohtusse kaevanud.

„Ma tahan, et te sellest majapidamisest välja läheksite,” ütles New Yorgi osariigi ülemkohtu kohtunik Donald Greenwood, osutades näpuga Michael Rotondole, vahendab ABC News.

Rotondo ei jäänud sellega rahule.

„See on ennekuulmatu,” ütles Rotondo, kes kinnitas hiljem, et kavatseb otsuse edasi kaevata.

Kohtunik selgitas, et Rotondol on palutud lugematuid kordi välja kolida, kuid ennast ise esindanud Rotondo püüdis väita, et vajab rohkem aega.

„Ma ei saa aru, miks me ei või lihtsalt minu majast lahkumisega natuke oodata,” ütles Rotondo.

Kui kohtunik oli teinud otsuse Rotondo vanemate kasuks, pöördus mees veel kord kohtuniku poole, et ta viimast korda asja kaaluks.

„Härra, ma olen juba otsustanud,” teatas Greenwood selle peale.

Kohaliku telejaama WSYR teatel kolis Rotondo vanemate juurde tagasi kaheksa aastat tagasi pärast töö kaotamist.

Vanemad kaebasid poja kohtusse pärast mitmeid nurjunud katseid ta majast välja saada. Talle anti ka 1100 dollarit oma asjade minema viimiseks. Rotondo ütles, et võttis raha vastu, aga ei hakanud omale elukohta otsima.

Rotondo väitis, et ei ole vanematele koormaks ning nad ei pese tema pesu ega anna süüa.