Netanyahu vehkis julgeolekufoorumil droonitükiga: kas te tunnete selle ära, Iraan?

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ründas teravalt Iraani, öeldes Müncheni julgeolekukonverentsil, et islamivabariik kujutab „maailmale suurimat ohtu“.

Netanyahu sõnul ei luba Iisarel Iraanil „terrorisilmust ümber meie kaela panna“. Ta tõi 2015. aasta Iraani tuumaleppe puhul paralleeli 1938. aasta Müncheni leppega, millega loodeti natsi-Saksamaa rahunemist ja võimalust suur sõda ära hoida, vahendab uudistekanal BBC.

Tema sõnul tuumalepe ainult aitab „ohtlikku Iraani tiigrit valla päästa“. „Me tegutseme kõhklusteta, et ennast kaista, ja tegutseme, kui see on vajalik, ja mitte ainult iraani varivõitlejate vastu, kuid ka Iraani enda vastu,“ ütles Netanyahu.

Mr. Zarif: do you recognize this? You should. It’s yours. Don’t test Israel’s resolve. pic.twitter.com/8e6eNV27w3 — PM of Israel (@IsraeliPM) February 18, 2018





Valitsusjuht ütles ka, et Iraan eitab valelikult oma drooni allalaskmist Iisraeli kohal. Ta näitas lavalt allatulistatud drooni tükki ja pöördus Iraani välisminister Mohammad Javad Zarifi poole, keda ta nimetas „režiimi libekeelseks suuvoodriks“. „Kas te tunnete selle ära? Te peaksite selle ära tundma, see on teie oma. Te võite viia sõnumi Teherani türannidele: ärge pange Iisraeli otsustavust proovile“.

Telekanali BBC diplomaatiline korrespondent Jonathan Marcus ütles konverentsil, et see teatrilisus on juba ammu tuttav Benjamin Netanyahu, kellel on kodumaal hulgaliselt probleeme, sh tuleb tal võidelda tõsiste korruptsioonisüüdistustega.