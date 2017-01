Netanyahu tahab, et Iisraeli president annaks haavatud palestiinlase tapnud sõdurile armu

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kirjutas kolmapäeval Facebookis, et toetab haavatud palestiina pussitaja mõrvas süüdimõistetud ajateenijale Elor Azariale armu andmist.

Tollal 19-aastane Azaria tappis 21-aastase palestiinlase Abdul Fatah al-Sharifi 2016. aasta märtsis kättemaksuks pärast seda, kui too pussitas ja haavas Läänekaldal Hebronis teist Iisraeli sõdurit. Toimunu jäädvustati ka videolindile.

Sõjaväetribunal nentis, et tapmise hetkel oli ründaja juba haavatud ja ei kujutanud endast ohtu, seega rikkus Azaria määrustikku. Kohus pole karistust veel määranud, süüdimõistmise korral ootab teda kuni 20-aastane vanglakaristus.

Endise välisministri Tzipi Livni sõnul ei peaks Azariale armu andma, kuna Iisrael on õigusriik ja Azaria rikkus seadust. Ta lisas, et armee tegevust ei tohi politiseerida. President Reuven Rivlin ütles, et võimaliku armuandmise küsimus saab kõne alla tulla alles pärast lõplikku kohtuotsust.

Kaitseminister Avigdor Liebermani sõnul teeb ta kõik, et süüdimõistetu perekonda aidata, ent kutsus samal ajal avalikkust üles kohtu otsust respekteerima.