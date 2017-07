Netanyahu noomis kogemata avatud mikrofoni kaudu Euroopat Iisraeli „hullumeelse“ kohtlemise eest

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kutsus kogemata avatuks jäänud mikrofoni kaudu ajakirjanikele kuuldavaks saanud vestluses Ungari ja Tšehhi peaministreid veenma oma Euroopa kolleege mitte siduma suhteid Iisraeliga läbirääkimistega palestiinlastega.

Netanyahu ütles kolmapäeval, et see, kuidas Euroopa Liit Iisraeli kohtleb, on hullumeelne, vahendab Iisraeli uudisteportaal Ynetnews.

„Siin ei ole mingit loogikat. Euroopa õõnestab iseenda julgeolekut Iisraeli õõnestades,“ ütles Netanyahu eraviisilisel kohtumisel Ungari peaministri Viktor Orbáni ja Tšehhi peaministri Bohuslav Sobotkaga.

Ajakirjanikud võisid kogemata avatuks jäänud mikrofoni kaudu kuulda, kuidas Netanyahu kritiseeris Euroopa Liitu selle eest, et viimane seab Iisraeliga tehtava tehnoloogilise koostöö tingimuseks poliitiliste tingimuste tekitamise rahuläbirääkimisteks palestiinlastega.

„Euroopa seab ohtu iseenda arengu, seades ohtu suhted Iisraeliga selle hullumeelse katse pärast luua tingimused rahuks Iisraeli ja palestiinlaste vahel,“ ütles Netanyahu. „Iisrael on siinsamas ja Euroopa ühendab end sellest tohutust innovatsioonikeskusest lahti.“

„Kui jutt käiks ainult minu huvidest, poleks ma seda üles võtnud. Ärge õõnestage ainsat maad regioonis, mis hoolitseb Euroopa huvide eest. Lõpetage Iisraeli ründamine, toetage Iisraeli,“ ütles Netanyahu.

Orbán vastas, et Euroopa seab samasuguseid tingimusi ka oma liikmesriikidele. „Me mõistame kindlasti, millest te räägite,“ ütles Orbán.

„Euroopa peab otsustama, kas ta tahab elada ja õitseda või närbuda ja kaduda. Ma näen, et te olete šokeeritud, sest ma ei ole poliitiliselt korrektne… Me oleme osa Euroopa kultuurist. Euroopa lõpeb Iisraelis. Iisraelist idas ei ole enam Euroopat… Ma soovitan teil kõigepealt aidata meid ja Euroopat, kiirendades kokkuleppeid meiega ja saates sõnumi oma kolleegidele Euroopas selle kohta, kuidas Euroopat aidata,“ lausus Netanyahu.