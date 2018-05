Netanyahu: Iisrael ei otsi sõda Iraaniga

Peaminister Benjamin Netanyahu ütles täna, päev pärast väidetavate tõendite avaldamist Iraani salajase tuumarelvaprogrammi kohta, et Iisrael ei otsi sõda Iraaniga, vahendab Reuters.

CNN-i küsimusele, kas Iisrael on valmis minema selle asja pärast Iraani vastu sõtta, vastas Netanyahu: „Keegi ei otsi sedalaadi arengut. Iraan on see, kes muudab piirkonnas reegleid.”

USA president Donald Trump on silmitsi 12. mai tähtajaga, enne mida ta peab otsustama, kas tõmmata USA 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumakokkuleppest välja.

„Ma usaldan tema otsustusvõimet,” ütles Netanyahu Fox Newsi saatele „Fox & Friends”, mis on üks Trumpi lemmikuid. „Ta teeb õiget asja.”

Netanyahu ütles, et tuumakokkulepe vajaks suurt ümbertegemist, kuid selle otsuse peab tegema Trump.

„Režiimil oli salajane tuumarelvaprogramm ja nad püüavad väga halva kokkuleppega saada tuumaarsenali. Nad ei tohiks seda saada,” ütles Netanyahu Fox Newsile. „Tõesti on vaja uut kokkulepet.”