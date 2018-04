Neonatside meeleavaldusel Stockholmis loobiti USA saatkonna aeda ilutulestikurakette

Stockholmis vahistati pühapäeval üks mees, pärast seda, kui neonatsliku Põhjamaade Vastupanuliikumise (NMR) meeleavalduse ajal visati USA saatkonna aeda ilutulestikurakette.

Rootsi rassismivastane fond Expo teatas, et üks saatkonna töötaja sai vigastada, kui NMR-i meeleavaldajad viskasid saatkonna territooriumile üle tara ilutulestikurakette. NMR avaldas meelt Süüria pommitamise vastu, vahendab The Local.

Juhtunu toimumist kinnitas Mark Cameron USA saatkonnast Stockholmis.

„Kõik, mida me praegu ütleme, on see, et me saame kinnitada, et sündmus leidis aset, aga me viitame kõiges ülejäänus politseile, sest see on käimas olev juurdlus. Et see on käimas olev juurdlus, ei kommenteeri me vigastusi,” ütles Cameron.

Stockholmi politsei esindaja Kjell Lindgren ütles, et asi on üle antud prokurörile, kes peab otsustama, kuidas edasi minna, sest saatkonda loetakse välisriigi territooriumiks.