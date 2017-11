Neli aastat pärast 54 hukkunuga Riia poevaringut jätkuvad katastroofiga seotud kohtuasjad

Neli aastat pärast Läti suurimat rahuaegset katastroofi, Riia Zolitūde linnaosa poevaringut, milles hukkus 54 inimest, jätkuvad kohtuasjad juhtunu põhjuste ja süüdlaste kindlaks tegemiseks.

2013. aasta 21. novembril varises Riias sisse Maxima poe katus. Hukkunute hulgas olid ka päästjad, kes jäid lõksu, kui päästetööde käigus toimus teine varing. Kümned inimesed said vigastada, osa raskelt, vahendab Läti ringhäälingu uudisteportaal LSM.

Peamine katastroofiga seotud kohtuprotsess algas 2015. aasta detsembris ja kestab siiamaani. Selles kohtuasjas on kannatanutena nimetatud 263 inimest ja tunnistajatena 144. Osaleb kümme eksperti. Toimik koosneb 80 köitest.

Süüdistatavad on selles kohtuasjas üheksa inimest. Ehitusinsener Ivars Sergetsit, arhitekt Andris Kalinkat, ehitusekspert Andris Gulbist, ehitusinspektor Mārtiņš Draudiņšit ja ettevõtte Re&Re ehitusjuhti Staņislavs Kumpiņšit süüdistatakse ehitusseaduse rikkumises ja inimeste surma põhjustamises. Riia linna ehitusameti esindajaid Jānis Balodist, Marika Treijat ja Aija Meļņikovat süüdistatakse ametikohuste täitmata jätmises, mis viis traagiliste tagajärgedeni. Maxima töötajat Inna Šuvajevat süüdistatakse tööohutusseaduse rikkumises.

Katastroofi ohvrite esindusorganisatsiooni Zolitūde 21.11 direktor Regīna Ločmele-Lunova ütles, et liikmete tähelepanu on pööratud vastutajate leidmisele.

Loe veel

„Inimesi huvitavad konkreetsed vastused: 54 inimest suri, nii et kes selle eest vastutab?” ütles Ločmele-Lunova. „Seni pole kedagi süüdi mõistetud.”

Läti peaminister Māris Kučinskis ütles LTV hommikuprogrammile, et on kindel, et kohtuprotsessi lõplik otsus on õiglane, kuid tegemist on keerulise protsessiga, kus on pretsedenditu arv tunnitajaid ja hagejaid, mistõttu võtab kõik palju aega.

Maxima on nõustunud mitmete ohvrite perekondadele kompensatsiooni maksmise tingimustega.

Kohas, kus tragöödia aset leidis, toimub täna mälestusteenistus.