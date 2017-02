NBC: Venemaa kaalub Snowdeni väljaandmist kingitusena Trumpile

Telekanal NBC teatab, et Venemaa kaalub USA saladuste lekitaja Edward Snowdeni väljaandmist 'kingitusena president Donald Trumpile', kelle hinnangul on rahvusliku julgeoleku agentuuri (NSA) endine kaastöötaja „spioon ja reetur“, kes tuleks hukata.

USA ametnike sõnul põhineb see hinnang luureandmetel, mille kohaselt hakkas Vene riigipea Vladimir Putini administratsioon seda kaaluma vahetult pärast Trumpi ametisse vannutamist ühena võimalikest viisidest, kuidas uue Ameerika Ühendriikide presidendi ees „lipitseda“.

Snowdeni advokaat Ameerika Kodanikuvabaduste Liidust (ACLU) Ben Wizner märkis telekanalile, et neil ei ole mingisugust teavet võimalikest kavatsustest saladuste lekitaja Ameerika Ühendriikidesse tagasi saata. „Ühtki uut põhjust muretsemiseks ei ole,“ uskus ta.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

— Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2017

Snowden ise säutsus oma Twitteri kontol, et see tõendab ümberlükkamatult, et ta ei tööta Venemaa luureagentuuride heaks. „Ükski riik ei anna välja oma spioone,“ väitis lekitaja.

USA justiitsministeerium teatas reedel, et 'tervitaks Snowdeni väljaandmist'. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov aga ütles, et jutt saladuste lekitaja väljaandmisest on nonsenss.

Snowdenit ootaks USA-sse naasmisel minimaalselt 30 aasta pikkune vanglakaristus.