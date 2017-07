NBC: Trumpi kampaania kohtus ka Nõukogude Liidu endise luurajaga

Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi kampaaniatiimi kohtumisel Venemaa juristi Natalja Vesselnitskajaga osales venelaste poolt veel üks isik:

Venemaa luurekogukonna sidemetega endine Nõukogude Liidu luureagent, teatab telekanal NBC.

Advokaat Vesselnitskaja tunnistas usutluses telekanalile, et mullusel kohtumisel osales nende poolt tõepoolest veel üks isik, kelle nime ta ei soovi avalikustada.

Ameerika ja Venemaa topeltkodakondusega lobist, kelle nime NBC samuti esialgu ei avalda, eitas igasugust läbikäimist tänaste juhtivate luureagentuuridega Venemaal. USA ametnike sõnul on neil aga alust kahtlustada, et isik hoiab tänini ühendust Venemaa luureteenistustega.

Trumpi poeg väitis kolmapäeval, et ta on kõik ausalt ära rääkinud. Veel ühe venelase osalemise jättis ta aga mainimata. Ka president ise tunnustas oma poega Trump jr'i, öeldes, et ta on aus, läbipaistev ja süütu.

Vastuolulisel kohtumisel osalenute tausta ja sellel arutatut uurib osana laiemast juurdlusest eriprokurör Robert Mueller.

Valge Maja keeldus paljastust kommentaarimast.

Trumpi poeg avaldas sel nädalal mitu valimisteaegset elektronkirja, millest tuli välja, et ta leppis mullu teadlikult kokku kohtumise advokaadiga, kes pidi esindama Vene valitsust, mis lubas neile jagada teavet oponent Hillary Clintoni kohta osana Venemaa püüdest aidata tema isal valimistel õnnestuda.

Trumpi kampaania poolt osales kohtumisel ka nõunik Jared Kushner ja kampaaniajuht Paul Manafort.