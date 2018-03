NBC News: Valge Maja valmistub välja vahetama rahvusliku julgeoleku nõunikku McMasterit

Valge Maja valmistub juba järgmisel kuul välja vahetama rahvusliku julgeoleku nõunikku H.R. McMasterit ning selle sammu taga on personaliülem John Kelly ja kaitseminister James Mattis, teatasid asjaga kursis olevad viis allikat NBC Newsile.

Suhted McMasteri ja president Donald Trumpi vahel on NBC Newsi teatel pingelised olnud juba kuid.

Juhtiv kandidaat Trumpi kolmandaks rahvusliku julgeoleku nõunikuks on autotööstuse tippjuht Stephen Biegun, teatasid ametnikud.

Ford Motor Company rahvusvaheliste valitsusasjade asepresident Biegun ei ole Valges Majas võõras. Aastatel 2001-2003 töötas ta rahvusliku julgeoleku nõukogu personali liikmena, muu hulgas tollase rahvusliku julgeoleku nõuniku Condoleezza Rice’i meeskonnas.

Rice tutvustas Bieguni Mattisele ja soovitas anda talle ametikoht administratsioonis, teatas NBC Newsile Rice’ile lähedane allikas. Pärast Mattise kohtumist Bieguniga veendus Mattis, et Biegun sobiks hästi rahvusliku julgeoleku nõuniku ametisse, ütles allikas.

Eile MSNBC-le antud intervjuus nimetas Rice McMasterit oma põlvkonna üheks paremaks kindraliks. „Ta teeb rahvusliku julgeoleku nõunikuna tõesti head tööd,” ütles Rice. „Mul pole aimugi tema tuleviku kohta sellel töökohal. Ma loodan, et ta jääb, ta on tõesti hea.”

Bieguni nimetas Rice väljapaistvaks inimeseks. „Ta on välispoliitika ekspert ja on loomulikult veetnud aega erasektoris ja ilmselgelt oleks ta väga, väga hea,” lausus Rice. „Aga ootame ja vaatame, sest H.R. McMaster on endiselt sellel töökohal ja ta teeb tõesti head tööd.”

Kaks Biegunile lähedast inimest ütlesid, et tal kulub mitu nädalat oma finantsasjade kordaajamiseks, et ta saaks sel kevadel administratsiooniga ühineda.

„Steve’il ei ole plaane Fordist lahkuda,” kommenteeris Ford Motor Company pressiesindaja Christin Baker.

Rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja Michael Anton ütles, et viibib parajasti koos presidendi ja McMasteriga Ovaalkabinetis. „President Trump ütles, et NBC Newsi lugu on „valeuudis” ja ütles McMasterile, et ta teeb suurepärast tööd,” ütles Anton.

McMaster tuli Valgesse Majja Michael Flynni asemele, kes astus tagasi, olles ametis olnud vaid 24 päeva. Selgus, et ta ta oli valetanud asepresident Mike Pence’ile oma suhtlemise kohta Vene ametnikega.

McMasteril on olnud Trumpiga avalikke erimeelsusi. Viimati ütles McMaster foorumil Saksamaal, et Venemaa sekkumine USA 2016. aasta presidendivalimistesse on vaieldamatu, millele Trump kiiresti reageeris.

„Kindral McMaster unustas öelda, et venelased ei mõjutanud ega muutnud 2016. aasta valimiste tulemusi ja et ainus kokkumäng oli Venemaa ja ebaausa H, demokraatide rahvuskomitee ja demokraatide vahel. Tuletage meelde räpast toimikut, uraani, kõnesid, e-kirju ja Podesta Companyt!” teatas Trump Twitteris.

McMaster on laialdaselt lugupeetud kindral, kellel on selja taga edukas karjäär.

Lahesõjas sai ta tankikomandörina hõbetähe.