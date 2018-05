NBC News: Valge Maja personaliülem Kelly nimetab Trumpi idioodiks ja arvab, et päästab USA-d katastroofist

Valge Maja praeguste ja endiste ametnike sõnul on Kelly teinud kohati märkusi, mis on vapustanud naissoost töötajaid. Kelly on väidetavalt öelnud korduvalt, et naised on emotsionaalsemad kui mehed, sealhulgas vähemalt ühe korra presidendi ees.

Mõned ametnikud ütlesid, et ootavad Kelly lahkumist juuliks, kui tal saab aasta ametis oldud. Teiste sõnul on see lihtsalt üks pakkumine. Selge on ametnike sõnul aga see, et Trump ja Kelly näivad olevat teineteisest väsinud.

Valge Maja kõneisikud tunnistasid, et Trump ärritub mõnikord Kelly peale, eriti siis, kui tunneb, et Kelly ei anna talle kogu informatsiooni, mida ta vajab ja tahab.

Kelly tuli Valgesse Majja korda looma. Enne seda oli abidel sageli segamatu ligipääs presidendile. Kelly tegi mõned olulised muudatused, näiteks vähendas ta inimeste arvu nõupidamistel ja ligipääsu Ovaalkabinetti.

Ametnike sõnul on Kelly lisaks sellele presidenti tagasi hoidnud mõnedes välispoliitilistes ja sõjalistes küsimustes.

Loe veel

Ühe tulise vaidluse käigus enne veebruarikuiseid taliolümpiamänge Lõuna-Koreas veenis Kelly jõuliselt ja edukalt Trumpi loobuma käsust tuua USA väed Korea poolsaarelt välja, teatasid kaks ametnikku.

„Tugev järeldus on: „Kui mind siin ei oleks, oleksime me kolmandas maailmasõjas või oleks president tagandatud,” kommenteeris üks Valge Maja endine kõrge ametnik.

Kelly on öelnud sarnaseid asju ka kongresmenidele, tehes mõnikord nalja Trumpi teadmiste puudumise üle poliitika ja valitsemise kohta, märkisid ametnikud.

Kelly on olnud eriti terav sisserändeküsimustes, mida peab enda tugevaks küljeks, sest on olnud sisejulgeolekuminister ning USA Kesk- ja Lõuna-Ameerika sõjaliste operatsioonide väejuhatuse ülem.

Kelly on pidanud mitmeid kohtumisi Valge Maja ametnikega läbirääkimiste ajal kongresmenidega presidendi piirimüüri ja DACA-nimelise programmi üle. See lubab mõnedel inimestel, kes toodi lapsena ebaseaduslikult USA-sse, riiki jääda.

„Ta ei saa isegi aru, mis DACA on. Ta on idioot,” ütles Kelly kahe kohal viibinud ametniku sõnul ühel nõupidamisel. „Me peame ta iseenda käest päästma.”