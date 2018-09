NBC News: USA kahtlustab Venemaad salapärastes ajukahjustusi tekitanud rünnakutes USA diplomaatide vastu Kuubas ja Hiinas

Alates eelmisest aastast on USA sõjavägi püüdnud ise kokku panna relva või relvi, mida diplomaatide kahjustamiseks on kasutatud, teatasid USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni ametnikud, kongressi abid ja teised, keda on uurimisega kurssi viidud. Muu hulgas on katsetatud erinevaid seadmeid loomadel. Pöördutud on USA õhujõudude ja suunatud energia uurimisprogrammi poole Kirtlandi õhujõudude baasis New Mexicos, kus USA sõjaväel on hiiglaslikud laserid ja paljude võimalustega laboratooriumid võimsate elektromagnetiliste relvade, sealhulgas mikrolainerelvade katsetamiseks.

Kuigi USA usub, et kasutatud on keerukaid mikrolaine- või muud tüüpi elektromagnetilisi relvi, uuritakse ka võimalust, et kasutati üht või mitut täiendavat tehnoloogiat, võimalik, et koos mikrolainetega, teatasid ametnikud ja teised juurdlusega seotud isikud.

USA on teatanud, et 26 valitsuse töötajat on saanud alates 2016. aastast Havannas oma kodudes ja hotellides seletamatutes rünnakutes kannatada. Nad on saanud ajukahjustusi, kaotanud kuulmise ning neil on olnud probleeme aistingute, tasakaalu, nägemise ja kuulmisega. Kummalised hääled, mida töötajad alguses kuulsid, panid uurijaid kahtlustama, et tegemist on helirelvaga, kuid FBI tegi hiljem kindlaks, et helilained iseenesest ei oleks saanud sellist kahju tekitada.

Sel aastal diagnoositi USA töötajal Hiinas Guangzhous samasugused sümptomid pärast seda, kui ta oli kuulnud kummalisi hääli.

USA välisministeeriumi ametnikud tunnistasid eelmisel nädalal kongressi ees, et intsidente tuleb käsitleda rünnakutena.

Kui Venemaa kasutas tõesti futuristlikku relva USA personali ajude kahjustamiseks, oleks see Vene läänevastase agressiooni rabav eskalatsioon, millele nõutaks kohest ja kooskõlastatud vastust.

Kuigi USA ei ole kunagi avaldanud isikuid, ütlesid ametnikud NBC Newsile, et lisaks välisministeeriumi diplomaatidele oli ohvrite hulgas mitmeid CIA ametnikke, vähemalt üks sõjaväelane ja teiste agentuuride töötajaid.