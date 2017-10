Nazarbajev allkirjastas dekreedi kasahhi keele ladina kirjale ülemineku kohta

Kasahstani president Nursultan Nazarbajev kirjutas alla dekreedile kasahhi keele järkjärgulise ülemineku kohta ladina kirjale.

„Kasahstani Vabariigi valitsusele: moodustada riiklik komisjon kasahhi keele tähestiku üleviimiseks ladina graafikale; võimaldada kasahhi keele tähestiku etapiviisiline üleminek ladina graafikale 2025. aastaks,” öeldakse presidendi dekreedis, vahendab RIA Novosti.

Et võimaldada kasahhi keele üleminek kirillitsalt ladina kirjale andis Nazarbajev korralduse kinnitada lisatud kasahhi keele tähestik, mis põhineb ladina kirjal ja koosneb 32 tähest.

12. aprillil andis Nazarbajev valitsusele korralduse koostada ladina kirjale ülemineku graafik. Nazarbajev tuletas meelde, et Kasahstan peab kirillitsast täielikult loobuma 2025. aastaks. Nazarbajevi sõnul võimaldab uus tähestik ühiskonda efektiivsemalt moderniseerida, lihtsustab suhtlemist välismaailmaga ja aitab lastel kergemini inglise keelt õppida.

Enne seda teatas Nazarbajev, et kirillitsa moonutab kasahhi keelt. Ta tõi näiteks, et kasahhi keeles puuduvad tähed щ, ю, я ja ь. Nazarbajev lisas, et ladina kirjas õpetamine algab koolide esimestes klassides 2022. aastal.