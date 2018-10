Navalnõi vastas Vene rahvuskaardi juhi duellikutsele teledebattide ettepanekuga – ohvitser lubas hiljem otsustada

Ajakirjanikud palusid täna Zolotovil kommenteerida Navalnõi kutset debattidele. „Ma kutsusin teda teisele asjale. Sellepärast me temaga kokku ei saa,” ütles Zolotov.

Ajakirjanikud küsisid Zolotovilt, millises formaadis kavatseb ta vastata. „Hiljem otsustame,” vastas Zolotov.

Zolotov rõhutas sealjuures, et tema varasem väljakutse Navalnõile oli mõeldud „sportliku võistlusena, mitte rohkem”. „Mind süüdistatakse selles, et ma kutsusin teda selleks, et ta läbi peksta pärast seda, kui ta süüdistas mind korruptsioonis. Pärast kohtuotsust vaatame, kas tal on õigus või mitte. Pärast seda naaseme just selle küsimuse juurde,” ütles Zolotov.

Zolotov kutsus Navalnõi kahevõitlusele pärast seda, kui Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fond FBK avaldas uuringu toiduainete ostmisest Venemaa rahvuskaardile. „Oma esinemises lubasite te endale minu suhtes solvavaid, laimavaid väljamõeldisi. Ohvitseride ringkonnas ei ole kombeks seda niisama andeks anda. Juba iidsetest aegadest on lurjust näkku löödud ja ta duellile kutsutud. Härra Navalnõi, meil ei sega ju keegi naasta kas või osaliselt nende suurepäraste traditsioonide juurde. Ma pean silma satisfikatsiooni. Ma lihtsalt kutsun teid kahevõitlusele. Ringi, tatamile, kuhu iganes, kus ma luban teha teist mõne minutiga hea mahlase karbonaadi,” ütles Zolotov rahvuskaardi veebilehel avaldatud videopöördumises.

Navalnõi tegi ettepaneku duelliks debattide näol föderaalses telekanalis.