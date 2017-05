Navalnõi toetajad on välja selgitanud kaks tema arvatavat ründajat

Moskva politsei on olnud 27. aprillil aset leidnud opositsioonipoliitiku ja korruptsiooniküti Aleksei Navalnõi vastase keemiarünnaku uurimisel väga uimane, kuid internetikasutajad on paljastanud kaks ilmselt selles osalenud meest.

Kremli-meelne telekanal REN-TV avaldas pühapäeval rünnakust video, mille võis filmida keegi, kes võis sellest ette teada. Ründaja ja kõrvalseisja näod on videos hägustatud, vahendab Moscow Times.

Не стесняются. РенТв (отдел Лайфньюз) публикует видео с зелёнкой. Лучшее доказательство, что фсб и АП тоже было в деле. Фирменный стиль pic.twitter.com/dCnvZbXV5t— Alexey Navalny (@navalny) April 30, 2017

Esmaspäeval paljastas Navalnõi toetaja Jevgeni Brõzgalin, et REN-TV veebilehel on tegelikult samast videost kolm versiooni, millest ühes on ühe mehe nägu näha.

Blogijad tundsid selles mehes ära radikaalse Kremli-meelse liikumise SERB liikme Aleksei Kulakovi. Sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta võttis Kulakoviga ühendust. Viimane alguses eitas kõike, kuid siis tunnistas, et oli kohal, kuigi väitis, et ei teadnud, mis juhtuma hakkab, ja mõistab nüüd teo hukka.

„Ausalt, ma läksin sinna ainult oma kaameraga filmima. Üks inimene helistas mulle ja ütles, et midagi plaanitakse selles kohas. Praegu ei saa ma öelda, kes see oli. Ma pean telefonist vaatama. […] Aga kui ma nägin, mis seal juhtus… Ma mõistan selle teo karmilt hukka,“ ütles Kulakov, kes kinnitas, et ei ole kunagi opositsiooniaktivistide vastu vägivalda tarvitanud.

Tegelikul ründajal näib aga olevat Navalnõi ründamisega tegemist olnud ka minevikus.

Laialdaselt jagatud blogipostituses spekuleeris Twitteri kasutaja Mr. Radmir, et Navalnõid rünnanud mees oli kõige tõenäolisemalt SERB-i aktivist Aleksandr Petrunko, kes eelmise aasta septembris viskas Moskvas näitusel Jock Sturgesi fotodele pudelitäie uriini.

2016. aasta veebruaris surus Petrunko korruptsioonivastase fondi (FBK) kontori juures Navalnõile tordi näkku. Samas kohas rünnati Navalnõid eelmisel nädalal antiseptikuga.

Mr. Radmir võrdles 27. aprilli rünnaku stoppkaadreid Petrunko fotodega sotsiaalmeedias. Rõivad ja kehaehitus näivad olevat samad.

SERB-i üks juhte Goša Tarassevitš eitas raadiojaamas Govorit Moskva Petrunko-vastaseid süüdistusi, väites, et Petrunko on mõnda aega Krimmis elanud. Tarassevitš süüdistas Navalnõid rünnaku lavastamises enesele tähelepanu saamiseks.

Navalnõi viibis pärast rünnakut lühikest aega haiglas ning hiljem diagnoositi tal parema silma keemiline põletus. Navalnõi sõnul usuvad arstid, et antiseptik oli segatud „millegi muuga“, sest vigastus on tõsisem kui võiks arvata.

Navalnõi ise ütles teisipäeval, et silm on kaotanud 80 protsenti nägemisest. Navalnõi sõnul aitaks teda ravi välismaal, aga tal pole kohtu otsusega lubatud Venemaalt lahkuda.