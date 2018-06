Navalnõi sõnul on vanglaelu MM-i ajaks tundmatuseni muutunud: euroremont ja LCD-telekad, toit on parem kui restoranis

Täna lõpetas loata meeleavalduste korraldamise eest määratud 30-päevase aresti kandmise Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi. Ta teatas vabanedes, et eelmise korraga võrreldes on kinnipeetavate elutingimused muutunud nagu öö ja päev.

"Ilmselt ei välista võimud võimalust, et tuleb vahistada purjus inglise fänne ja ei taha neid nägupidi porri virutada," kirjutas Navalnõi sotsiaalvõrgustikus Instagram. "Kõigis kambrites on tehtud euroremont. Trellid on üle värvitud. Põrandatesse tehtud aukude asemele on toodud WC-potid. Vanglahoovi on pandud üles väravad ja jagatud välja ehtsad jalgpallid."

Vanglatoit on Navalnõi sõnul nüüd parem kui restoranis. "Siin on isegi kelner – politseikooli kadett tuleb ja toob menüü. See on nagu lennukis, valida saab kahe variandi vahel. Eilne menüü nägi välja selline, kirjutasin spetsiaalselt välja. Eelroog: kartulisalat või kapsapirukas. Supp: hartšoo või borš. Põhiroog: pilaff või šašlõkk. Võib saada sealihaga, aga košseri või halali soovijatele on ka lambalihaga versioon. Magustoit: tiramisu (!) või kirsipirukas. Joogiks: vesi, jõhvikamahl või alkovaba õlu. Import!"

Sellega imed ei piirdu. "Mis kõige hullem: kambritesse on paigaldatud vägevad LCD-ekraanid, et vangid saaksid MM-i vaadata," jutustab Navalnõi. "Igale vabanejale antakse kaasa kingitus: seadustekogu ja MM-i sümboolikaga doomino- või triktrakikomplekt. Mina valisin triktraki."