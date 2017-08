Navalnõi näitab uues videos Putini Soome-Vene piiril asuvat häärberit

Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi näitab oma korruptsioonivastases uurivas saatelõigus droonidega filmitud materjali Putini villast, mis asub Viiburi saarestikus.

Video sai esimese tunniga YouTube'is pool miljonit vaatamist, vahendab Moscow Times.

Drooniga filmitud materjal näitab luksusliku villat, mida ümbritseb 49 hektarit maad ning sellel on muuseas ka helikopteri maandumisplats.

Saatelõik tuli nädal pärast seda, kui telekanal Dožd avalikustas oma uurimise villa kohta, näidates villat kui juba 1979. aasta filmist "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused: Kahekümnes sajand algab" rahvale tuntud mõisana.

Doždi andmetel on Putin kõnealuses villas käinud vähemalt korra ning kohalikud viitavad sellele kui Putini residentsile. Doždi uurimises selgus, et villal on mitmeid omanikke, muuseas ka Putini kaaskondlane Oleg Rudnov.

Navalnõi kirjutas oma blogisse neljapäeval: "See Doždi telekanal, sa valmistad ette oma Putini salajase villa uurimist ja nemad järsku avaldavad selle kohta andmed esimesena,".

Paljastus on viimane lisa Navalnõi korruptsiooni lahkavasse programmi, mis on varasemalt uurinud Venemaa valitsuse võtmeisikute rikkust. Navalnõi soovib oma saatega õõnestada Putini autoriteeti tuleva aasta presidendivalimistel.

Varasemalt on Navalnõi oma saates väitnud, et peaminister Dmitri Medvedev omab viie miljardilist villat Moskva lähedal, talvekodu Kasnodari mägedes ning üht mõisa veel Kurskis. Medvedevil on veel Navalnõi uurimiste järgi Itaalias veiniaed, Peterburgi südalinnas luksuskorterid ja kaks jahti.