Navalnõi lubab juunis üle Venemaa uusi massimeeleavaldusi

Nädala alguses vanglast vabanenud Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi teatas kolmapäeval, et 12. juunil ehk Venemaa päeval toimuvad taas üleriigilised meeleavaldused korruptsiooni vastu.

Navalnõi pääses esmaspäeval vabadusse, olles ära kandnud 15 päeva pikkuse aresti, mis talle määrati registreerimata meeleavaldusel osalemise eest. 26. märtsil kogunes Navalnõi kutsel üle Venemaa korruptsiooni vastu protestima kümneid tuhandeid inimesi.

Kolmapäeval tehtud avalduses märkis Navalnõi, et venelased jagunevad kolme gruppi: suur grupp normaalseid patriootlikke kodanikud, keda korruptsioon ärritab; väike rühmitus reetureid, vargaid ja silmakirjateenreid, kes sellest kasu saab; ja kõige suurem rühm ehk need inimesed, kes valitsuse tsensuuripoliitika tõttu veel korruptsiooni ulatusest midagi ei tea.

„Meie ülesanne on lihtne: meie kui ausad patriootlikud kodanikud peame tegema kõik, et meiega ühineks võimalikult palju inimesi rühmast number 3, et võidelda koos rühma number 2 varaste ja reeturite vastu,“ teatas Navalnõi. „12. juunil tuleme tänavatele samade loosungitega ja riigilippudega. Meil on ettevalmistusteks kaks kuud aega. Kaasame veel rohkem inimesi veel rohkemates linnades.“