Navalnõi fondi töötaja üle alustati kriminaaljuurdlust natsismi rehabiliteerimise paragrahvi alusel

Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fondi (FBK) koordinaatori Aleksei Volkovi juures Volgogradis toimus läbiotsimine selle eest, et ta avaldas kollaaži briljantrohelisega kaetud Teise maailmasõja ausambast Rodina-mat. FBK teatel alustati kriminaaljuurdlust natsismi rehabiliteerimise paragrahvi alusel.

„Tuldi läbi otsima kriminaalasja tõttu, mille uurimiskomitee Volgogradi oblasti valitsus algatas paragrahvi 354.1 „natsismi rehabiliteerimine“ punkti 3 „selge austuse puudumise levitamine Venemaa isamaa kaitsmisega seotud sõjakuulsuse aegade tunnusmärkide kogumi ja mälestuspäevade kohta ning Venemaa sõjakuulsuse sümbolite avalik otsene solvamine“ alusel,“ teatas Navalnõi föderaalstaabi juht Leonid Volkov, vahendab RBK.

„Jutt käib sellest loost: mingi vabatahtlik postitas rumala pildi, me vabandasime ja eemaldasime… meil on läbiotsimine,“ selgitas Leonid Volkov Twitteris. „Solovjovid-kisseljovid tiražeerisid pilti kogu maal, aga läbiotsimine ja kriminaalasi on meil.“

Leonid Volkovi sõnul toimus läbiotsimine tema Volgogradi kolleegi juures seoses kollaažiga, millel on kujutatud ausammas Rodina-mat, mille nägu ja käed on kaetud briljantrohelisega.

Briljantroheline viitab rünnakule Navalnõi enda vastu 27. aprillil. Talle visati siis rohelist ainet näkku, mille tagajärjel sai ta parema silma keemilise põletuse.