Navalnõi fond: „Putini lemmikkokk“ teenib Vene kaitseministeeriumi riigihangetega miljardeid

Vladimir Putin ja Jevgeni Prigožin Foto: Aleksei Družinin, RIA Novosti

Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fond (FBK) avaldas reedel värskeima uuringu, milles paljastatakse ärikartell, mille omanik on Jevgeni Prigožin ja millel on leping kaitseministeeriumiga. „Vladimir Putini lemmikkokk“ Progožin on miljardärist restoraniomanik, kes on toitlustanud Peterburi eliiti ja võitnud tulutoovaid riigihankeid. FBK andmetel on tema kartellil 23 miljardi rubla (360 miljoni euro) väärtuses riigikaitsealaseid lepinguid.