NATO väljendas muret esimese närvimürgi ründe-eesmärgil kasutamise üle oma territooriumil

Foto: JOHN THYS, AFP

Ühendkuningriik kinnitas Venemaa väljaarendatuga sama tüüpi sõjalise närvimürgi kasutamist ja teavitas liitlasi, et on ülimalt tõenäoline, et Venemaa on vastutav. Ühendkuningriik kinnitas samuti, et see oli valimatu ja hoolimatu rünnak Ühendkuningriigi vastu, mis seadis ohtu süütud tsiviilisikud, teatas NATO oma avalduses.