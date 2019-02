NATO tippkohtumine toimub detsembris Londonis, osaleb ka Trump

Stoltenberg ütles täna, et kohtumisel arutatakse julgeolekualaseid väljakutseid praegu ja tulevikus ning selle tagamist, et NATO jätkaks kohandumist, et hoida alliansi ligi miljardilist elanikkonda väljaspool ohtu, vahendab Associated Press.

Stoltenberg tänas Briti valitsust valmisoleku eest kohtumist võõrustada. Täpsemat kohtumise kuupäeva ei avaldatud.

NATO saab tänavu 70-aastaseks.