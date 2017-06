NATO sõjalise komitee esimees: Vene oht kasvab igal tasemel, oleme valvel Ukraina kordumise ärahoidmiseks

NATO sõjalise komitee esimees, Tšehhi kindral Petr Pavel ütles, et allianss seisab silmitsi Venemaa jõupingutustega suurendada oma sõjalisi võimekusi praktiliselt igal tasemel ning liitlased on valvel, et ära hoida Kremli Krimmis ja Ida-Ukrainas sekkumise igasugune kordumine.

Pavel ütles, et kuigi Venemaa kavatsused ei ole tingimata selged, on tema kasvav sõjaline tugevus eitamatu, teatab Politico.

„Meie vormikandjad, meie defineerime ohtu kahe peamise elemendi põhjal. Üks on võimekus, teine on kavatsus,“ ütles Pavel. „Mis puutub võimekusse, siis ei ole kahtlust, et Venemaa arendab oma võimekusi nii konventsionaalses kui ka tuumakomponendis. Mis puutub õppustesse, siis nende võimes paigutada vägesid pikkade vahemaade taha ja kasutada neid efektiivselt üsna kaugel oma territooriumist ei ole kahtlusi.“

Kremli kavatsused on Paveli sõnul vähem selged. „Mis puutub kavatsustesse, siis pole asi nii selge, sest me ei saa selgelt öelda, et Venemaal on agressiivseid kavatsusi NATO vastu,“ lausus Pavel.

Siiski märkis kindral Venemaa kasvavat sõjalist kohalolekut ja viitas teadetele tuumarelva kandmiseks võimeliste mandritevaheliste ballistiliste rakettide paigutamise kohta Kaliningradi ja Krimmi.

„Need on elemendid, mis peavad meid muretsema panema ja me peame valmis olema,“ ütles Pavel. „Seega võtame me seda isegi potentsiaalset ohtu väga tõsiselt. Me teeme kõik võimaliku, et olla valmis nii võimekuste kui valmisoleku mõttes, et seista vastu igasugusele potentsiaalsele ohule, mis peegeldaks olukorda, mida me tunneme Krimmist, Ida-Ukrainast, et seda ei korrataks ühegi NATO liitlase vastu.“

„Me oleme jälginud ka kasvavat ja enesekindlamat suhtumist nii poliitilise kui ka sõjalise juhtkonna puhul, kui räägitakse kõigi vajalike meetmete tarvitusele võtust NATO sõjalisele vägede koondamisele vastu seismiseks. Me seisame vastamisi tohutu moderniseerimisega kogu Vene sõjaväes,“ lisas Pavel.