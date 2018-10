NATO peasekretär: uute USA tuumarakettide paigutamine Euroopasse ei ole tõenäoline

„Kõik liitlased nõustuvad, et Ühendriigid peavad täielikult kinni ... probleem, oht, väljakutse on Venemaa käitumine,” ütles Stoltenberg kokkuleppe kohta. „NATO on relvastuskontrolli poolt, aga et see oleks efektiivne, peavad relvastuskontrollikokkuleppeid austama kõik osapooled.”