NATO peasekretär: Ukrainal on võimalik allianssiga liituda

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles täna Halifaxi rahvusvahelisel julgeolekufoorumil, et Ukrainal on võimalik allianssiga liituda ja ust keegi nende ees kinni ei löö.

Stoltenbegi sõnul tuleb ukrainlastel eelnevalt aga täita hulk kriteeriume ja viia läbi mitu olulist reformi, sest vastasel juhul ei ole võimalik neid vastu võtta, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Ühtlasi on vaja Ukrainal seejärel veenda kogu alliansi, et see on valmis NATOsse kuuluma, misjärel kõigil riikidel tuleb anda sellele oma heakskiit, meenutas peasekretär.

Ta tunnustas riiki, et see on asunud juba selle nimel hoogsalt tööd tegema, viies läbi vajalikke reforme.