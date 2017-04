NATO peasekretär: Türgi peab täielikult austama õigusriiki

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas neljapäeval, et Türgi peab täielikult austama seaduslikke protsesse, samal ajal, kui Ankara jätkab massilisi vahistamise eelmise aasta juulis toimunud putšikatsega seoses.

„Türgil on õigus ennast kaitsta ja esitada süüdistus neile, kes olid ebaõnnestunud riigipöördekatse taga, aga see peab aset leidma õigusriigi täieliku austamise alusel,“ ütles Stoltenberg Vallettasse Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisele saabudes, vahendab AFP.

„Ma omistan ise neile väärtustele suurt tähtsust ja see on küsimus, mida me oleme Türgi juhtkonnaga arutanud,“ lisas Stoltenberg.

Türgi vahistas kolmapäeval üle tuhande inimese ja kõrvaldas töölt üle 9000 politseiniku, kes on väidetavalt putšikatse korraldamises süüdistatava islamivaimuliku Fethullah Güleni toetajad.

Türgi on aga võtmetähtsusega NATO liitlane, kes asub strateegilistel ristteedel ning kelle sõjaline komponent on alliansis pärast USA-d suuruselt teine.

„Türgi on võtmetähtsusega liitlane paljudel põhjustel, eriti oma strateegilise geograafilise asupaiga pärast, piirnedes Iraagi, Süüria ja kogu vägivalla, segadusega, mida me näeme lõuna pool, aga ka lähedal Venemaale ja Mustale merele,“ märkis Stoltenberg.