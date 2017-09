NATO peasekretär Tapal: maailm on üha ettearvamatum, kuid otsest ohtu alliansile ei paista

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Tapal usutluses ajalehele The Guardian, et maailm on ohtlikum kui kunagi varem selle generatsiooni jooksul.

"Ajad on üha ettearvamatud, ja on sellevõrra keerulisem, et meil tuleb korraga tegeleda nii mitmete väljakutsetega," ütles Stoltenberg, nimetades nende hulgas Põhja-Korea tuumakavatsusi, terrorismi, globaalset ebastabiilsust ja Venemaa tegevust. "Maailm on üha ohtlikum."

Tema sõnul ei ole aga alliansil põhjust arvata, et selle liikmeid ähvardaks otsene oht.

NATO peasekretär väljendas ühtlasi mõningast muret seoses lähenevate Venemaa ja Valgevene ühisõppustega Zapad-2017, öeldes, et Moskva ei täida rahvusvahelisi kohustusi, suutmata tagada vaatlejate vaba ligipääs sõjamängudele, millest võtab osa üle 13 000 sõduri.

Teatud hinnangutel ulatub sõjaväeõppusest osa võtvate sõdurite hulk suisa 100 000ni.

"Venemaa on öelnud, et see jääb alla 13 000. Nad andsid sellest mõne nädala eest teada NATO-Venemaa nõukogu kaudu," ütles Stoltenberg. "Kuid me oleme varemgi näinud neid ütlemas, et õppustel osaleb vähem kui 13 000 sõjaväelasest, kuigi tegelikkus on midagi hoopis muud."

Ta tõi näitena eelmised Zapadi-õppused 2009. ja 2013. aastal.

Mehe sõnul on NATO alati võimaldanud venelastel oma õppusi vabalt jälgida, kuid Venemaa ei ole lubanud NATOl sedasama teha ühelgi oma õppusel juba külma sõja lõpust saadik.