NATO peasekretär hoiatas Vene allveevõimekuse eest Atlandil

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas venelaste allveelaevade üha süveneva tegevuse eest Vahemerel ja Atlandi ookeani üleselt.

„Venemaa on tohutult investeerinud oma allveevõimekusse, ennekõike allveelaevadesse,“ ütles alliansi peasekretär usutluses ajalehele Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

„Venemaa allveelaevade liikumine on aktiivseimal tasemel alates külma sõja aegadest,“ tõdes ta, juhtides tähelepanu 13 allveelaeva kasutusele võtmisele alates 2014. aastast, mil annekteeriti Krimm.

Stoltenbergi sõnul võib allveelaevu märgata üle kogu Atlandi ookeani, kuid ka „meie ranniku lähedal“.

Ta tõdes, et see ohustab Atlandi-ülest liitu, ähvardades õõnestada seotust Euroopa ja Põhja-Ameerika liitlaste vahel. „Me oleme transatlantiline liit, ja seetõttu peame suutma transportida vägesid ja varustust üle Atlandi ookeani, milleks on aga vajalik turvaliste ja lahtiste mereteede olemasolu,“ märkis peasekretär.

Antud sündmuste taustal kavatseb NATO korrastada Atlandi ookeani käsuliine, lubas ta.