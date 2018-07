NATO Parlamentaarne Assamblee koguneb Brüsseli tippkohtumise eel

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ja liige Oudekki Loone osalevad täna Brüsseli tippkohtumise eel toimuval NATO PA üritusel.

Mihkelson selgitas, et NATO liitlaste parlamentide liikmed kogunevad, et arutada läbi tippkohtumise prioriteedid ja riikide ootused tulemuste suhtes.

„Keskendume atlandiüleste sidemete olulisusele,“ ütles Mihkelson ja rõhutas, et kõige olulisem on NATO ühtsus ja usaldusväärsus.

Tema sõnul peavad liitlasriikide valitsused saavutama tippkohtumisel üksmeele varem kokku lepitud kaitsekulutuste kahe protsendi eesmärgi täitmise osas ja kulude õiglasema jaotamise osas operatsioonide toetamisel.

„Eesti seisukohalt on tähtis NATO jätkuv kohalolek alliansi idaserval, mis kaitseb Euroopat võimaliku Venemaa agressiooni eest,“ ütles Mihkelson.

Loone sõnul on NATO, nagu paljud teisedki rahvusvahelised organisatsioonid, praegu muutuste ristteel ja peab otsustama oma tuleviku üle.

„Just seetõttu on eriti olulised NATO parlamentaarse mõõtme arutelud, mis võimaldavad strateegilist vaadet kogu alliansile,“ ütles Loone. „Eesti huvides on, et NATO jätaks lõplikult selja taha külma sõja mineviku ning läheks tulevikku liiduna võrdsete vahel, mis võimaldab teadmiste, tehnoloogia, standardite ühiskasutust ning omaenda liikmete tõhusat ja töötavat kaitset.“

Täna toimuval kohtumisel võtab NATO Parlamentaarse Assamblee prioriteedid ja ootused kokku assamblee president Paolo Alli.