NATO: õppustel Zapad osalenud sõdurite arv ületas märkimisväärselt varem teada antud arvu

NATO liikmed süüdistasid eile Venemaad andmete lahknevuses õppustest Zapad-2017 osa võtnud sõjaväelaste teada antud ja tegeliku arvu vahel, teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

„On lahknevus Venemaa enne õppusi teada antud... ja õppuste tegelike arvude ja mõõtmete ja ulatuse vahel,” ütles Stoltenberg eile pärast NATO-Vene nõukogu kohtumist, vahendab AFP.

„Õppustel osalenud sõdurite arv ületas märkimisväärselt enne õppusi teada antud arvu,” lisas Stoltenberg, lisades, et NATO päris selle kohta aru Venemaa esindajalt alliansi juures Aleksandr Gruškolt.

USA maavägede ülem Euroopas, kindral Ben Hodges ütles varem sel kuul, et Kreml hajutas Zapadi väiksemateks õppusteks, et eirata rahvusvahelisi kokkuleppeid sellistest õppustest teatamise kohta.

Hodges ütles, et tema hinnangul võttis Zapadist osa üle 40 000 sõduri, kuigi Kreml kinnitab, et neid oli vaid 12 700. Rahvusvaheliste protokollide järgi on piir, mille puhul võivad välisvaatlejad õppusi inspekteerimas käia, 13 000.

Gruško kinnitas, et NATO väidetele ei ole mingeid tõendeid.

„On tehtud igasuguseid katseid Zapadi demoniseerimiseks,” ütles Gruško pressikonverentsil. „Me peame propagandat Vene õppuste ümber vastuvõetamatuks.”