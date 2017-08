NATO kinnitab: Ämarist startinud hävitajad tuvastasid Venemaa sõjalennukeid, Soome õhuruumi lennati kogemata

Kaks Hispaania hävitajat F/A-18 Hornet rikkusid teisipäeva hommikul Soome õhupiiri. NATO kinnitab, et lennukid startisid Ämari õhuväebaasist.

Soome kaitseministeerium teatas ennelõunal, et kaks Hispaania hävitajat rikkusid teisipäeva hommikul riigi õhupiiri. Õhupiiri rikkumine leidis aset Soome lahel Upinniemist lõunas kella üheksa ajal, vahendab Yle Uutiset.

NATO poolt kinnitati päeva jooksul, et Hispaania hävitajad tuvastasid lennu käigus kaks vene õhujõudude hävitajat MiG-31 ja ühe transpordilennuki Antonov An-26. Ühtlasi märgiti, et tuvastuslennul olid samal ajal ka Soome hävitajad.

NATO kõneisik Dylan P. White ütles uudisteagentuurile AP, et Soome võimuorganitele selgitati, et Soome õhuruumi sisenesid Hispaania hävitajad kogemata. NATO loodab, et vahejuhtum edaspidist koostööd Soomega ei takista.

Soome kaitseministeeriumi andmetel viibisid hävitajad Soome õhuruumis umbes minuti.