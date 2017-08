NATO Euroopa ülemjuhataja Scaparrotti: kui Baltikumis puhkeb sõda, peab Soome ise otsustama, kas sekkuda või mitte

Kui Balti riikides sõjaks läbeb, peab Soome ise otsustama, kas sekkuda või mitte, ütles USA Euroopa vägede ülemjuhataja ja NATO liitlasvägede Euroopa ülemjuhataja Curtis M. Scaparrotti.

USA ei hakkaks Soomet mitte mingil viisil suunama või survestama, kinnitas ülemjuhataja, kes on neil päevil Soomet väisamas. See on iga riigi enda otsus, kuidas mingile kriisile reageerida, ütles Scaparrotti Iltalehtile.

Scaparrotti lisas ühtlasi, et ta sooviks, et USA ja Soome partnerlussuhted oleksid tugevamad. „USA nägemuse kohaselt on Soome usaldusväärne, tugev ja innovaatiline kaitsepartner,“ kiitis ülemjuhataja.

Aasta esimeses pooles Eestis viibinud Scarapotti ütles toona Delfile, et Eestisse paigutatavad NATO üksused on vastuseks Venemaa agressioonile Krimmis, Ukrainas ning selle pahaloomulistele mõjudele. "Meie kohalolek ja õppused on mõõdetud sammud selleks, et heidutus ja kaitse oleksid proportsionaalsed," lisas ta toona.