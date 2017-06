NATO Euroopa liitlased ja Kanada kasvatavad tänavu kaitsekulutusi 4,3 protsenti

NATO Euroopa liitlased ja Kanada suurendavad riigikaitsekulutusi 2017. aastal 4,3 protsenti, mis kujutab endast 46 miljardi dollari suurust hüpet pärast 2014. aastat, kui kärped lõppesid, teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg kolmapäeval.

„Et hoida meie riike väljaspool ohtu, peame me jätkuvalt tööd tegema, et suurendada kaitsekulutusi ja ausamat koorma jagamist kogu alliansi ulatuses,“ ütles Stoltenberg päev enne NATO kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et arutada suuremaid kulutusi riigikaitsele, mida nõuab USA president Donald Trump, vahendab Reuters.

„Pärast aastaid langust nägime me 2015. aastal kaitsekulutuste tegelikku kasvu kõigi Euroopa liitlaste seas ja Kanadas … sel aastal näeme me ette veelgi suuremat tegelikku kasvu 4,3 protsenti,“ teatas Stoltenberg pressikonverentsil.