NATO endine peasekretär Saksamaale: Nord Stream 2 kujutab endast venelaste lõksu

NATO endine peasekretär Anders Fogh Rasmussen ütles usutluses ajalehele Bild, et gaasijuhtme Nord Stream 2 rajamisega kõnnivad sakslased „venelaste lõksu“.

Tema sõnul on sakslaste otsusel minna Nord Streami 2 projektiga lõpuni „tõsised tagajärjed selle Euroopa naaberriikidele“. „Nord Stream 2 on Venemaa juhtprojekt, mille eesmärk on hoida Euroopa enda gaasist sõltuvuses, tugevdada oma mõju Euroopa Liidu südames ja jätta Ukraina ilma gaasitarnetasudest, mida see vajab, et Euroopasse integreeruda,“ kirjeldas Rasmussen gaasijuhtme projekti.

NATO endise peasekretäri sõnul ei tööta isegi sarnast trassi pidi liikuv gaasijuhe Nord Stream 1 täisvõimsusel, mistõttu on raske kirjeldada uut toru millegi muu kui „Vladimir Putini edevusprojektina“, mille maksab kinni saksa tarbija.

„Gaas ei ole ainus asi, mis voolab läbi torujuhtme: selleks on ka Venemaa mõju. Euroopa püüab vähendada oma sõltuvust Vene gaasist, mida Moskva on viimastel aastatel kasutanud poliitilise relvana,“ ütles Rasmussen.

„Antud hetkel tarnib Euroopa 34 protsenti oma gaasist Venemaalt. Nord Stream 2 suurendab selle arvu umbes 40ni ja seda ajal, mil Euroopa Liit on kulutanud juba viis miljardit eurot, et vähendada sõltuvust Venemaa energiavarudest. Ühe otsusega annab Saksamaa löögi kogu ELi heale tööle,“ nentis ta.

Rasmusseni sõnul kujutab EL-i energiasõltumatus Venemaale majanduslikku ja geopoliitilist ohtu, mistõttu riik üritab aktiivselt võidelda uue gaasijuhtme rajamise eest.

Venemaa esindaja Euroopa Liidu juures Vladimir Tšižov ütles sel nädalal, et Nord Stream 2 rajamise projekt jätkab arengut vaatamata Euroopa riikide ja USA takistustele.

„Nord Stream 2 ei ole meie, vaid Euroopa partnerite algatus, mille all pean silmas Euroopa ettevõtteid, kes vaatamata poliitilistele tuultele ja õiguslikele kaitsekraavidele, mida üritatakse projekti teele kaevata, on jätkuvalt ustavad olemasolevatele lepingutele ja see projekt areneb,“ ütles Tšižov.